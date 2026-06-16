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Франшиза о Чебурашке может получить продолжение

Слащева: франшиза о Чебурашке может получить продолжение после третьего фильма.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Франшиза о любимом персонаже Чебурашке может получить продолжение после выхода третьей части фильма, сообщила в интервью РИА Новости председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма “Чебурашка 3” 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы», — сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько еще частей о Чебурашке могут снять.

Кроме того, Слащева отметила, что созданы не только новые фильмы о Чебурашке, существует сериал, который запустился в сентябре прошлого года. «Это короткие эпизоды по 7 минут. Его очень полюбили дети и их родители», — добавила она.

Фильм «Чебурашка» о знаменитом литературном и анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей. Сиквел «Чебурашка 2» вышел в российском прокате 1 января 2026 года. Картина также собрала в прокате более 6 миллиардов рублей.

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