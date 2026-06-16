Франшиза о Чебурашке может получить продолжение

«Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма “Чебурашка 3” 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы», — сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько еще частей о Чебурашке могут снять.