В Крыму начали искать скрытые активы олигархов с Украины

Работа по поиску скрытых активов украинских олигархов началась в Крыму, большая часть их имущества уже национализирована.
Об этом РИА Новости сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. Он назвал эту работу скрупулёзной и непростой.
«…Потому что часто бывают лжесобственники», — объяснил собеседник агентства.
Ранее глава крымского парламента заявил, что Зеленский не пытался оспорить национализацию своей квартиры в Ливадии.
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