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В Крыму начали искать скрытые активы олигархов с Украины

Работа по поиску скрытых активов украинских олигархов началась в Крыму, большая часть их имущества уже национализирована.

Работа по поиску скрытых активов украинских олигархов началась в Крыму, большая часть их имущества уже национализирована.

Об этом РИА Новости сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. Он назвал эту работу скрупулёзной и непростой.

«…Потому что часто бывают лжесобственники», — объяснил собеседник агентства.

Ранее глава крымского парламента заявил, что Зеленский не пытался оспорить национализацию своей квартиры в Ливадии.

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