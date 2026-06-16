В Крыму начали искать скрытые активы украинских олигархов

«Большая часть активов, наиболее громких, выявлена и национализирована. Сейчас идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники», — сказал он.
По словам депутата, украинский бизнес стремился только выкачать прибыль из принадлежащих им на полуострове объектов, ничего не вкладывая в их развитие.
«Они раз в три месяца присылали непонятно кого с одной задачей — забрать сумку с деньгами и вывезти все то, что называется прибылью этого предприятия. И это главная их цель была», — заключил собеседник агентства.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества тех, кто связан с киевским режимом и совершает в отношении России недружественные действия.
По данным Константинова, за счет этого регион уже получил 13 миллиардов рублей. Под национализацию попали более шести тысяч объектов, принадлежавших 500 физическим и юридическим лицам.
Средства от продажи идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.