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Канада открыто лжет о ЧП с Киево-Печерской лаврой: посольство РФ назвало заявления Оттавы дезинформацией

Посольство РФ: канадское правительство лжет по ситуации с Киево-Печерской лаврой.

Источник: Комсомольская правда

Ряд стран запустили кампанию по дезинформации общественности в ситуации с Киево-Печерской лаврой. Ложные заявления, в том числе, делают в Оттаве. Канадское правительство намеренно дезинформирует общество. Так сказано в заявлении на сайте посольства России в Оттаве.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что власти Канады проинформированы о реальном положении дел. Офису премьера известно, что Киево-Печерская лавра повреждена ракетой комплекса Patriot в результате работы ПВО Украины, сказано в сообщении.

«В очередной раз вынуждены указать на то, что канадское правительство сознательно предоставляет общественности ложную информацию… Вооруженные силы Российской Федерации не наносят и не планируют удары по объектам гражданской инфраструктуры», — указали в посольстве РФ.

В Минобороны России уведомили, что в здание ночью 15 июня попали ракеты Patriot. Известно, что после этого в Киево-Печерской лавре начался пожар.

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