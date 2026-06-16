Вэнс: МАГАТЭ и США помогут Ирану в уничтожении урана

Ранее представители США, Ирана и Пакистана, выступающего в роли посредника, подтвердили факт заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном, направленного на прекращение войны на Ближнем Востоке. Церемония подписания документа запланирована на 19 июня в Женеве. Как уточнил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, в течение 60-дневного перемирия стороны продолжат обсуждение, в том числе ядерной программы Тегерана. С 15 июня объявляется о завершении морской блокады Ирана со стороны США, а также о немедленном и бессрочном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля.