Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: МАГАТЭ и США помогут Ирану в уничтожении урана

Соглашение между США и Ираном предполагает возвращение в исламскую республику экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для ликвидации запасов обогащенного урана. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: AP 2024

«Да, это абсолютно так, — сказал он в интервью телеканалу NBC News. — Одна из ключевых частей договоренностей заключается в том, что [МАГАТЭ] и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного [урана]».

Вице-президент отметил, что данное положение «очень четко прописано» в меморандуме о взаимопонимании. По его словам, сторонам предстоит «доработать некоторые технические детали, связанные не с самим текстом меморандума о взаимопонимании, а с его реализацией».

Ранее представители США, Ирана и Пакистана, выступающего в роли посредника, подтвердили факт заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном, направленного на прекращение войны на Ближнем Востоке. Церемония подписания документа запланирована на 19 июня в Женеве. Как уточнил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, в течение 60-дневного перемирия стороны продолжат обсуждение, в том числе ядерной программы Тегерана. С 15 июня объявляется о завершении морской блокады Ирана со стороны США, а также о немедленном и бессрочном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше