Президент Швейцарии: Берн держит связь со всеми сторонами конфликта на Украине

Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил ТАСС, что Россия не нуждается в «добрых услугах» Швейцарии, которая в глазах Москвы утратила былое реноме авторитетного нейтрального государства. По словам дипломата, это связано с тем, что конфедерация перенимает санкции ЕС и не реагирует на удары Киева по мирному населению России.