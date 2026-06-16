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Президент Швейцарии: Берн держит связь со всеми сторонами конфликта на Украине

Ги Пармелен подчеркнул, что Швейцария готова предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию.

ЖЕНЕВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Алена Федина/. Швейцария продолжает поддерживать контакты со всеми сторонами конфликта на Украине. Об этом заявил президент и министр экономики конфедерации Ги Пармелен, отвечая на вопрос ТАСС о роли Берна в содействии мирному урегулированию.

«Мы постоянно поддерживаем контакты, но, естественно, они должны вестись конфиденциально со всеми сторонами», — сказал Пармелен на пресс-конференции в Женеве, посвященной саммиту G7.

Президент подчеркнул, что Швейцария готова предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию. «Швейцария всегда готова внести свой вклад в дело мира, то есть предоставить место, и Женева идеально подходит для этого, чтобы сблизить стороны», — сказал он.

Ранее российский посол в Берне Сергей Гармонин заявил ТАСС, что Россия не нуждается в «добрых услугах» Швейцарии, которая в глазах Москвы утратила былое реноме авторитетного нейтрального государства. По словам дипломата, это связано с тем, что конфедерация перенимает санкции ЕС и не реагирует на удары Киева по мирному населению России.

Последний раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины проходил в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые.

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