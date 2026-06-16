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Евродепутат фон дер Шуленбург: у ЕС нет альтернативы диалогу с Россией

По мнению депутата от немецкой партии BSW, настанет момент, когда в Европе «возобладает понимание, что нам нужно мирное решение и что взаимная спираль обострений вообще ничего не дает».

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Европа и Россия должны вновь начать диалог, другого варианта развития событий просто нет, поскольку взаимная спираль обострения отношений не принесет результатов. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от немецкой партии BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость») Михаэль фон дер Шуленбург.

Он отметил, что, если Евросоюз хочет «хоть как-то влиять на мир», сначала он должен установить стабильность в Европе — и это даже не вопрос «морали или каких-то надстроек».

«А если мы хотим это сделать, мы должны говорить с Россией. Другого варианта просто нет», — подчеркнул фон дер Шуленбург. «На самом деле это очень простая вещь. В это трудно поверить, но это так», — продолжил евродепутат.

В связи с этим, по мнению политика, настанет момент, когда в Европе «возобладает понимание, что нам нужно мирное решение и что взаимная спираль обострений вообще ничего не дает».

Беседа прошла в стенах ТАСС совместно с Международной ассоциацией по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, или GFCN).

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.

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