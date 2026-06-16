МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Водитель мопеда в Херсонской области подорвался на мине ВСУ, которая была замаскирована под консервную банку, ему ампутировали три конечности, рассказал заведующий хирургическим отделением Скадовской центральной районной больницы Ширак Мнацаканян.
Видео с рассказом хирурга Скадовской ЦРБ, куда поступил пострадавший, предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Тяжелый (раненый — ред.) был несколько дней назад. Тяжелый раненый с ампутацией трех конечностей. На мопеде подорвался на мине, которую он не видел. Она в виде консервной банки», — рассказал Мнацаканян.
Хирург отметил, что мины, которые используют ВСУ, обычно начинены мелкой круглой или прямоугольной дробью. Подрыв на такой мине приводит к поражению верхней части тела — грудной клетке, сердца, головы, легких и брюшной полости. По его словам, случаи подрыва на минах происходят довольно часто.
«На автомобилях, на велосипедах, на мопедах», — ответил он на вопрос, на каком транспорте обычно подрываются на минах мирные жители.