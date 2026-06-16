Водитель мопеда в Херсонской области подорвался на мине ВСУ

Хирург отметил, что мины, которые используют ВСУ, обычно начинены мелкой круглой или прямоугольной дробью. Подрыв на такой мине приводит к поражению верхней части тела — грудной клетке, сердца, головы, легких и брюшной полости. По его словам, случаи подрыва на минах происходят довольно часто.