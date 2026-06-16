Лукашенко: вступление Белоруссии в конфликт на Украине обернётся войной с НАТО

Решение Белоруссии вступить в конфликт на Украине обернётся войной против Североатлантического альянса. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он отметил в интервью телеканалу Al Arabiya, что в случае вступления Белоруссии в конфликт война приобретёт новое качество.
«Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва понимает подход Минска о неучастии в конфликте на Украине.
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