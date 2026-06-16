Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: вступление Белоруссии в конфликт на Украине обернётся войной с НАТО

Решение Белоруссии вступить в конфликт на Украине обернётся войной против Североатлантического альянса. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Решение Белоруссии вступить в конфликт на Украине обернётся войной против Североатлантического альянса. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Он отметил в интервью телеканалу Al Arabiya, что в случае вступления Белоруссии в конфликт война приобретёт новое качество.

«Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва понимает подход Минска о неучастии в конфликте на Украине.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше