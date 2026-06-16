Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ему не нравится роль посредника в мирных переговорах. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия» в ответ на вопрос о возможном посредничестве республики в урегулировании российско-украинского конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что ему не нравится роль посредника в мирных переговорах. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия» в ответ на вопрос о возможном посредничестве республики в урегулировании российско-украинского конфликта.

«Я вообще не люблю посредничество. С философской точки зрения оказываешься между жерновами, тебя могут просто перетереть и выплюнуть. Мы знаем свое место. Мы не обладаем колоссальным ресурсом, допустим, как Китай. Или какие-то другие страны, которые прям пищом лезут для того, чтобы быть посредниками», — заявил господин Лукашенко (цитата по сайту президента).

При этом господин Лукашенко заявил, что Республика Беларусь должна будет участвовать в мирных переговорах. «Только мы, три славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать последствия… Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Это предложение не исчезло, не забыто. Думаю, что Владимир Александрович Зеленский, неглупый же человек, наконец-то поймет», — сказал президент. Он выразил надежду, что президент Украины «переступит через амбиции, через смерть тысяч людей», и тогда страны начнут договариваться — «о том, как сделать так, чтобы еще столько людей не погибло, чтобы восстановить для живых то, что можно восстановить, и упокоить мертвых».

Александр Лукашенко добавил, что странам нужно предпринять любые шаги для того, «чтобы через компромиссы достичь мирного соглашения». Он добавил, что у него есть идеи насчет того, что должны сделать страны для урегулирования конфликта, но раскрывать их президент отказался. «Это будет решаться за столом переговоров, и не я это буду решать, а стороны, непосредственно вовлеченные в этот конфликт», — сказал он.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше