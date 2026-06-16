Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах России и Украины

При этом господин Лукашенко заявил, что Республика Беларусь должна будет участвовать в мирных переговорах. «Только мы, три славянских народа, договорившись, будем как-то расхлебывать последствия… Мы должны решить этот вопрос. Это мною давно было предложено. Это предложение не исчезло, не забыто. Думаю, что Владимир Александрович Зеленский, неглупый же человек, наконец-то поймет», — сказал президент. Он выразил надежду, что президент Украины «переступит через амбиции, через смерть тысяч людей», и тогда страны начнут договариваться — «о том, как сделать так, чтобы еще столько людей не погибло, чтобы восстановить для живых то, что можно восстановить, и упокоить мертвых».