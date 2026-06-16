Axios: глава ЦРУ усомнился в выполнении Ираном договоренностей по атому

По словам его источников, «Рэтклифф заявил Трампу и другим должностным лицам высокого ранга, что разведывательные сведения, полученные американскими разведслужбами, вызывают серьезные сомнения в готовности Ирана пойти на уступки в ядерной сфере, которых добиваются США в рамках любого окончательного соглашения». Согласно этим данным, якобы «то, как иранские чиновники обсуждали сделку между собой, не соответствовало тому, что они говорили посредникам и США». «Разведданные свидетельствуют о том, что намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по условиям сделки», — утверждал один из источников.