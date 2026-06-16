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Британия будет поставлять Украине обогащенный уран

Британия поставит Украине обогащенный уран на 280 миллионов долларов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания будет поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет, его общая стоимость составит 280 миллионов долларов, сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

«Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростаций следующие два года за счет пакета поддержки UK Export Finance (британское экспортное кредитное агентство — ред.) на сумму 210 миллионов фунтов (примерно 280 миллионов долларов — ред.), что позволит британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинской фирме “Энергоатом”, — говорится в сообщении канцелярии, размещенном на официальном сайте.

Ранее, 23 августа 2023 года, Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco. По данным «Энергоатома», всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.

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