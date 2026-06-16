Британия будет поставлять Украине обогащенный уран

Ранее, 23 августа 2023 года, Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco. По данным «Энергоатома», всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.