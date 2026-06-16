Боевики ВСУ неоднократно прикрывались мирными жителями в Константиновке в Донецкой Народной Республике.
Об этом РИА Новости рассказал командир 103-го гвардейского мотострелкового полка Вооружённых сил России с позывным Прохладный.
«Были такие случаи, когда противник пытался прикрываться мирными жителями», — сказал он.
Военнослужащий добавил, что украинские боевики также переодевались в гражданскую одежду, однако от изголодавшихся местных жителей их отличало телосложение.
Ранее командир с позывным Крупный сообщил о помощи российским бойцам от мирных жителей Константиновки.