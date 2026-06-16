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Боец Прохладный: боевики ВСУ прикрывались мирными жителями в Константиновке

Боевики ВСУ неоднократно прикрывались мирными жителями в Константиновке в Донецкой Народной Республике.

Боевики ВСУ неоднократно прикрывались мирными жителями в Константиновке в Донецкой Народной Республике.

Об этом РИА Новости рассказал командир 103-го гвардейского мотострелкового полка Вооружённых сил России с позывным Прохладный.

«Были такие случаи, когда противник пытался прикрываться мирными жителями», — сказал он.

Военнослужащий добавил, что украинские боевики также переодевались в гражданскую одежду, однако от изголодавшихся местных жителей их отличало телосложение.

Ранее командир с позывным Крупный сообщил о помощи российским бойцам от мирных жителей Константиновки.