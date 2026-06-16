Власти Швейцарии рассказали о контактах с РФ и Украиной: Женева готова быть площадкой для переговоров

По словам бывшего омбудсмена Татьяны Москальковой, переговоры России и Украины проходили эмоционально и напряженно. Во время контактов важно было не взять на себя обязательства, которые невозможно выполнить, добавила она. Татьяна Москалькова подчеркнула, что российская сторона не могла позволить диктовать себе условия.