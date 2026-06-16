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Власти Швейцарии рассказали о контактах с РФ и Украиной: Женева готова быть площадкой для переговоров

Президент Пармелен: Берн поддерживает контакты со сторонами конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Берн продолжает дипломатические контакты со сторонами конфликта на Украине. Женева может вновь стать площадкой для переговоров о мире. Так заявил президент Швейцарии Ги Пармелен на пресс-конференции по случаю начала саммита G7.

Политик уведомил, что Берн готов внести вклад в установление мира на Украине. По его мнению, Женева идеально подходит как площадка для сближения сторон.

«Мы постоянно поддерживаем контакты, но, естественно, они должны вестись конфиденциально со всеми сторонами», — поделился Ги Пармелен.

По словам бывшего омбудсмена Татьяны Москальковой, переговоры России и Украины проходили эмоционально и напряженно. Во время контактов важно было не взять на себя обязательства, которые невозможно выполнить, добавила она. Татьяна Москалькова подчеркнула, что российская сторона не могла позволить диктовать себе условия.

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