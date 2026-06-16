Депутат Колунов: проверить поступление пенсии можно на «Госуслугах»

Россияне имеют возможность проверять поступление пенсии в личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом напомнил депутат Государственной думы Сергей Колунов.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что для проверки статуса и даты выплаты пенсии необходимо перейти в раздел «Пенсии».
«Также можно обратиться в банк, уведомление о зачислении могут приходить с задержкой. Оператор всегда подскажет, поступали ли от Соцфонда средства на ваш счёт», — добавил парламентарий.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал об индексации пенсий в августе.