Лондон поставит на Украину обогащённый уран на $280 млн

Власти Великобритании намерены поставить на Украину обогащённый уран на $280 млн. Об этом проинформировали в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.
Там сообщили, что Лондон планирует поставлять обогащённый уран на Украину за счёт пакета поддержки UK Export Finance.
«Великобритания будет обеспечивать работу украинских атомных электростанций следующие два года…» — говорится в сообщении.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах Евросоюза привлечь для Украины ещё до €45 млрд.
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