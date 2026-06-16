Стармер анонсировал поставки урана для украинских АЭС и санкции против РФ

Как передает Politico, британский пакет ограничительных мер будет нацелен на российский «теневой флот». Помимо этого, санкции затронут финансовые сети, задействованные для обхода ограничений. В рамках мер также вводится эмбарго в отношении нескольких судов, осуществляющих перевозку подсанкционного российского сжиженного природного газа.
Кир Стармер также одобрил сделку, предусматривающую поставки обогащенного урана британской компанией Urenco украинскому «Энергоатому». Финансирование реализации соглашения будет осуществляться за счет средств Агентства экспортного кредитования Великобритании (UK Export Finance). На эти цели выделено 210 млн фунтов стерлингов.
14 июня вооруженные силы Великобритании задержали танкер Smyrtos, который британские власти относят к российскому «теневому флоту». Судно предприняло попытку пройти через Ла-Манш. Согласно информации посольства России в Лондоне, на борту танкера граждане России отсутствовали.