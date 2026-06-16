Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Идет более тонкая работа»: власти Крыма рассказали о выявлении скрытых активов украинских олигархов

Константинов: в Крыму ведут работу по поиску скрытых активов олигархов с Украины.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Крыма выявило и национализировало большую часть активов украинских олигархов. Сейчас ведется «более тонкая работа». Специалисты ищут скрытые активы олигархов с Украины. Так сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в диалоге с РИА Новости.

Он отметил, что украинские бизнесмены пытались выкачивать прибыль из принадлежащих им объектов. При этом предприниматели ничего не вкладывали в развитие предприятий, сказал спикер местного парламента.

«Идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники», — проинформировал Владимир Константинов.

Полуостров планирует получить около 700 миллионов рублей за счет приватизации имущества. В Крыму собираются приватизировать 19 объектов недвижимого и движимого имущества, а также доли одного ООО.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше