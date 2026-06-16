«Идет более тонкая работа»: власти Крыма рассказали о выявлении скрытых активов украинских олигархов

Руководство Крыма выявило и национализировало большую часть активов украинских олигархов. Сейчас ведется «более тонкая работа». Специалисты ищут скрытые активы олигархов с Украины. Так сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в диалоге с РИА Новости.
Он отметил, что украинские бизнесмены пытались выкачивать прибыль из принадлежащих им объектов. При этом предприниматели ничего не вкладывали в развитие предприятий, сказал спикер местного парламента.
«Идет более тонкая работа по тем предприятиям, которые тщательно скрывались эти годы, меняли собственников. Работа идет скрупулезная, непростая, потому что часто бывают лжесобственники», — проинформировал Владимир Константинов.
Полуостров планирует получить около 700 миллионов рублей за счет приватизации имущества. В Крыму собираются приватизировать 19 объектов недвижимого и движимого имущества, а также доли одного ООО.