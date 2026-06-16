«Может привести к разрушению ЕС»: почему в Евросоюзе заговорили о трудном пути Киева к членству в содружестве

Процесс вступления Украины в Евросоюз может сильно затянуться. Об этом на фоне старта переговоров о евроинтеграции Киева заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Между тем глава МИД Венгрии Анита Орбан напомнила, что Киев обязан соблюдать двустороннее соглашение о защите венгерских нацменьшинств, иначе переговоры будут заморожены. Аналитики не считают, что начало диалога с Украиной гарантирует ей членство в ЕС, ведь Киеву потребуется единогласное одобрение всех участников сообщества и проведение масштабных реформ. С точки зрения экспертов, в обозримом будущем говорить о полноправном членстве Украины в содружестве не приходится.
Вступление Украины в ЕС может затянуться. С таким заявлением выступил глава польского МИД Радослав Сикорский.
По словам дипломата, присоединение Киева к сообществу будет возможно только после соблюдения всех необходимых критериев.
«С каждым десятилетием существования ЕС становится всё труднее, а не легче в него вступить, поскольку багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. У нас одни лишь технические переговоры (о вступлении в ЕС. — RT) заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова, мы готовы и присоединение Украины будет для обеих сторон успехом — в этом плане все критерии должны быть полностью выполнены», — цитирует Сикорского ТАСС.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Gettyimages.ru.
Эти тезисы прозвучали на фоне запуска переговоров о членстве Украины и Молдавии в ЕС, которые открылись 15 июня в Люксембурге. Соответствующую информацию ранее опубликовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Вместе с Молдавией.
Напомним, Киев, как и Кишинёв, является кандидатом на вступление в ЕС с 2022 года. В январе 2025 года ЕК рекомендовала начать официальные переговоры о приведении национальных законодательств в соответствие со стандартами ЕС, но этот шаг был заблокирован тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Однако после победы на выборах Петера Мадьяра Венгрия сняла 17-месячное вето и одобрила начало диалога о вступлении Украины в ЕС.
Параллельно такая возможность открылась и для Молдавии, поскольку заявки обеих стран рассматривались в едином «пакете».
Со своей стороны, в ответ на снятие вето Киев дал обязательство по защите прав венгерского меньшинства на Украине. Двустороннее соглашение было заключено 3 июня.
На этом фоне министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан 15 июня в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге подчеркнула, что если киевские власти нарушат достигнутые договорённости, то процесс вступления в ЕС будет заморожен.
«Сегодня состоится открытие первого кластера переговоров с Украиной, которые будут касаться вопросов основных прав, демократии и верховенства закона. В этот процесс вошло соглашение, достигнутое обеими сторонами. Это означает, что если Украина не выполнит это соглашение, то процесс присоединения в рамках отдельных кластеров автоматически будет приостановлен», — приводит её слова ТАСС.
Венгерский дипломат также обратила внимание, что вступление Украины в ЕС должно произойти только в результате проведения реформ и в рамках существующих официальных процедур, которые применяются ко всем кандидатам.
В свою очередь премьер-министр республики Петер Мадьяр ранее также заявил, что в отношении Украины не должно действовать двойных стандартов, а Будапешт выступает против процедуры ускоренного вступления.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Gettyimages.ru.
«Венгрия продолжает выступать против ускоренного вступления в ЕС. Если Украине удастся закрыть все 33 вопроса о вступлении в течение следующих 10 —15 лет, Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС при условии проведения референдума, имеющего обязательную юридическую силу», — написал политик на своей странице в X.
В то же время британская газета The Guardian констатировала, что на данный момент Киев реализовал лишь 15% от необходимых реформ.
При этом даже в случае наличия политической воли у республики, как подчёркивает The Guardian со ссылкой на официальных лиц ЕС, технические переговоры о вступлении в Евросоюз могут занять у страны не менее четырёх лет.
Напомним, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от ЕК принять его страну в содружество в ускоренном режиме до 2027 года. В ЕК такие сроки сочли нереалистичными.
Альтернативный путь.
Между тем, как следует из заявлений европейских чиновников, даже в случае принятия Украины в ЕС Киев может столкнуться с определёнными ограничениями.
По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в данный момент прорабатывается сценарий, при котором новые члены объединения первое время будут ущемлены в правах.
Об этом она сообщила журналистам, отвечая на вопрос о возможном членстве Молдавии и Украины и использовании ими, в частности, права вето.
«Это будет новое поколение договоров о присоединении в том смысле, что у нас будут новые обеспечительные гарантии, чтобы мы были уверены, что новые члены будут следовать европейским правилам пять, десять или пятнадцать лет спустя», — приводит слова Марты Кос РИА Новости.
Примечательно, что ранее о введении данного механизма сообщала и The Guardian. По информации британских журналистов, после истории с блокировкой экс-премьером Венгрии Виктором Орбаном кредита Украине на €90 млрд в ЕК решили не допустить повторения подобного сценария.
«Потенциальные государства — члены, такие как Молдова и страны Западных Балкан, при вступлении в ЕС не будут иметь автоматического права вето по вопросам внешней политики или вопросам, требующим единогласного решения, например, налогообложения», — заявляет The Guardian.
Помимо этого, вариант «ассоциированного» членства для Украины перед этим предлагал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Канцлер Германии Фридрих Мерц.
Gettyimages.ru.
С точки зрения немецкого политика, киевский режим, среди прочего, мог бы участвовать в заседаниях ЕС без права голоса, назначать ассоциированного судью в Европейский суд и представителей в Европарламент.
Также Мерц предложил включить Украину в бюджет ЕС и распространить на неё действие статьи об оборонной взаимопомощи.
Однако идея немецкого канцлера не нашла поддержки в союзе. Кроме того, с подобным урезанным вариантом не согласился и Зеленский.
«Было бы несправедливо, если бы Украина была частью Европейского союза, но при этом оставалась бесправной. Настало время для полноценного и значимого продвижения вопроса о членстве Украины в ЕС. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе», — заявил Зеленский в письме европейским лидерам, опубликованном агентством Reuters.
Европейский популизм.
Между тем опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что начало переговоров между Евросоюзом и Украиной является в большей степени политическим жестом.
По мнению политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, старт этого процесса не даёт Украине никаких политических гарантий.
«Это всего лишь попытка Брюсселя сделать хорошую мину при плохой игре. С учётом огромных ресурсов, которые будут нужны Украине после завершения конфликта, её принятие в ЕС будет означать, что Евросоюз берёт на себя непосильную ношу. Поэтому в действительности вопрос о принятии Киева, вероятно, не стоит», — заявил Шаповалов в разговоре с RT.
В свою очередь, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов также отметил, что проблемы украинской экономики являются одним из ключевых вопросов при обсуждении вероятного присоединения Киева к ЕС.
При этом, по словам политолога, для гипотетического вступления Украины в Евросоюз ей необходимы обширные реформы и, что немаловажно, единогласное одобрение стран — членов.
«Та же Польша недовольна героизацией нацистов на Украине. Венгрия требует соблюдения прав её нацменьшинства в Закарпатье. Кроме того, и у других стран есть вопросы к Украине по отдельным пунктам. Всё это необходимо будет урегулировать. Поэтому говорить о вступлении режима Зеленского в ЕС в обозримом будущем вряд ли приходится», — пояснил в беседе с RT Дмитрий Ежов.
Флаги стран-членов Европейского Союза.
Gettyimages.ru.
© Nicolas Economou / NurPhoto.
На этом фоне эксперты также подчеркнули, что различные инициативы, предполагающие «урезанное» членство Киева в союзе, не являются выходом из ситуации, поскольку предполагают пересмотр фундаментальных основ функционирования ЕС.
Кроме того, утверждение нового механизма принятия в Евросоюз вновь потребует консенсуса от государств — участников, что может стать очередным поводом для внутренних разногласий.
«Принятие новой формулы может привести к разрушению Евросоюза как такового. Поскольку фактически речь будет идти об изменении фундаментальных принципов, на которых базируется Евросоюз. До настоящего времени содружество формально — это сообщество равноправных стран. И появление “второсортных” участников — это покушение на основополагающие принципы сообщества», — заключил Шаповалов.