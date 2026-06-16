«Может привести к разрушению ЕС»: почему в Евросоюзе заговорили о трудном пути Киева к членству в содружестве

«С каждым десятилетием существования ЕС становится всё труднее, а не легче в него вступить, поскольку багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. У нас одни лишь технические переговоры (о вступлении в ЕС. — RT) заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова, мы готовы и присоединение Украины будет для обеих сторон успехом — в этом плане все критерии должны быть полностью выполнены», — цитирует Сикорского ТАСС.