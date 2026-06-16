На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

Возгорание произошло на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.
Об этом проинформировали в оперативном штабе Кубани. Там отметили, что погибших и пострадавших нет.
«К тушению пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о продолжающейся ликвидации возгорания на топливной базе в Рыбинске.
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