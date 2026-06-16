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Беженец из Родинского рассказал, как ВСУ имитировали расстрел гражданских

Боевики подразделения ВСУ «Омега» имитировали расстрел гражданских при допросе.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Беженец из освобожденного ВС РФ города Родинское в ДНР Роман Пащенко рассказал РИА Новости, что военнослужащие спецподразделения нацгвардии Украины «Омега» имитировали расстрел гражданских во время допроса с пристрастием.

По его словам, он и его друг прятались в подвале предприятия, где раньше работал. В начале декабря прошлого года к ним пришли четыре военнослужащих «Омеги», проверили документы и ушли. Вечером того же дня пришла другая группа этого спецподразделения и начала избивать мужчин, после чего их развели по разным комнатам и начали допрос.

«Имитировали расстрел трижды: пламя, газ, стволом тычет в морду, а потом отводит ствол мимо и стреляет», — сказал беженец.

Он добавил, что после этого его подвели к скважине в углублении пола и заставили спуститься.

«Меня лицом к стене, спиной к ним, и мимо уха в стену стреляли. Потом друга точно так же допрашивали», — объяснил Пащенко.

Город Родинское (севернее Красноармейско-Димитровской агломерации) был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.