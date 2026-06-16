Нардеп подчеркнул, что текущий конфликт не может быть завершён в ближайшее время или осенью, поскольку в его продолжении заинтересованы страны Европы. По словам политика, для урегулирования необходимо противостоять как главарю киевского режима, так и странам Запада, заинтересованным в эскалации.