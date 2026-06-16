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На Кубани после атаки БПЛА перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором

Трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским в Краснодарском крае временно закрыта для движения транспорта.

Трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским в Краснодарском крае временно закрыта для движения транспорта.

Об этом проинформировали в региональном оперштабе. Там отметили, что трассу временно перекрыли после атаки беспилотников.

Кроме того, в оперштабе Кубани сообщили о возгорании на нефтебазе в Красноармейском районе, который произошёл в результате падения обломков дрона.

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