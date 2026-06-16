На Кубани после атаки БПЛА перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором

Трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским в Краснодарском крае временно закрыта для движения транспорта.
Об этом проинформировали в региональном оперштабе. Там отметили, что трассу временно перекрыли после атаки беспилотников.
Кроме того, в оперштабе Кубани сообщили о возгорании на нефтебазе в Красноармейском районе, который произошёл в результате падения обломков дрона.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше