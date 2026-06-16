Трамп назвал сообщения о выплате Ирану 300 миллионов долларов фейком

Сам Трамп не пояснил, о каких именно 300 миллионах идет речь. Возможно, он оговорился, поскольку ранее Financial Times писала о возможности создания инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов, к которому Иран может получить доступ при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.