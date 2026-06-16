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Трамп назвал сообщения о выплате Ирану 300 миллионов долларов фейком

Трамп: США не заплатят Ирану 300 миллионов долларов, это фейк.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что Вашингтон якобы заплатит Тегерану 300 миллионов долларов.

«История о том, что США платят Ирану 300 миллионов долларов, — это фейковые новости», — указал он в Truth Social.

Сам Трамп не пояснил, о каких именно 300 миллионах идет речь. Возможно, он оговорился, поскольку ранее Financial Times писала о возможности создания инвестиционного фонда на 300 миллиардов долларов, к которому Иран может получить доступ при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.

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