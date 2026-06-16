Орбан ответил на обвинения Мадьяра в крупной лжи о мигрантах

Орбан отдельно прокомментировал запрет на повторное избрание премьером. Парламент 15 июня принял поправку к конституции, которая ограничивает срок пребывания главы правительства восемью годами. Орбан назвал это решение «смешным и нелепым» и заявил, что видит в нём персональную меру против себя. По словам бывшего премьера, окончательный выбор всё равно должен оставаться за гражданами. Он считает, что никто не может запретить людям голосовать за того политика, которого они хотят видеть у власти.