Власти Канады намеренно распространяют ложную информацию о ситуации с падением ракеты комплекса Patriot на Киево-Печерскую лавру, заявили в посольстве России в Оттаве.
«В очередной раз вынуждены указать на то, что канадское правительство сознательно предоставляет общественности ложную информацию. Офису премьер-министра прекрасно известно о том, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражён ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot в результате работы украинской ПВО», — отметили российские дипломаты.
В посольстве подчеркнули, что войска РФ не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины и не планируют таких шагов. Так дипломаты отреагировали на заявление офиса премьер-министра Канады Марка Карни, в котором упоминается ситуация с этим религиозным объектом.
Напомним, ранее Министерство обороны России проинформировало, что в ночь на 15 июня ракета ЗРК Patriot поразила комплекс зданий Киево-Печерской лавры. В российском ведомстве предположили, что одной из причин случившегося мог быть истекший срок годности системы ПВО, переданной Украине западными странами.
15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон распространил недостоверную информацию о пожаре в Киево-Печерской лавре, обвинив в произошедшем Россию. Она добавила, что Запад и киевский режим «состряпали очередную фальсификацию».