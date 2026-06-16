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Аналитик Пономарёв: нелегальные кредиторы маскируются под площадки банков и МФО

Нелегальные кредиторы нередко маскируются под электронные площадки настоящих банков и микрофинансовых организаций (МФО), чтобы привлечь потенциальных клиентов.

Нелегальные кредиторы нередко маскируются под электронные площадки настоящих банков и микрофинансовых организаций (МФО), чтобы привлечь потенциальных клиентов.

Об этом РИА Новости рассказал гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарёв. Он рекомендовал проверять организации в реестре Банка России, чтобы не попасться на уловки нелегальных кредиторов.

«Проверка не займёт много времени, но убережёт от серьёзных проблем в будущем», — сказал аналитик.

Ранее доцент РУДН Лазарь Бадалов объяснил, почему граждане России становятся клиентами нелегальных кредиторов.