Лукашенко: Путин отвел войска от Киева в 2022 году из-за лжи Ватикана и израильтян

«Определенные политики и силы попросили Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Видя такую ситуацию и то, что гибнет немало людей и что война, будем откровенны, идет несколько не совсем по сценарию, который был прописан, Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева… В очередной раз, наверное, — я знаю, — эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени (президента Украины Владимира. —»Ъ«) Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся», — сказал господин Лукашенко (цитата по сайту администрации президента Белоруссии).