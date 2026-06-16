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В популярном в США универмаге продаются футболки с надписью на русском

Macy’s: в популярном в США универмаге продаются футболки с надписью на русском.

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Футболки с надписями на русском языке продаются в крупной сети американских универмагов Macy’s, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

На сайте магазина можно приобрести футболку с надписью «Челюсти» по цене 17,49 долларов, что составляет чуть больше 1260 рублей. Цена указана с учетом 30% скидки. До этого такая модель стоила почти 25 долларов — около 1,8 тысячи рублей.

В этой же категории представлены аналогичные модели с английской надписью «Jaws» (англ «Челюсти» — ред.) за ту же цену, однако только футболка с русской подписью отмечена плашкой «повышенный спрос». По данным магазина, за последние пять дней ее купили 52 раза.

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