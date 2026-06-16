В популярном в США универмаге продаются футболки с надписью на русском

В этой же категории представлены аналогичные модели с английской надписью «Jaws» (англ «Челюсти» — ред.) за ту же цену, однако только футболка с русской подписью отмечена плашкой «повышенный спрос». По данным магазина, за последние пять дней ее купили 52 раза.