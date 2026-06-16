МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Великобритания и Франция будут стараться расширить конфликт на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«У России достаточно личного состава, артиллерийских снарядов, баллистических и крылатых ракет. Отступит ли Европа или они готовы уничтожить всю Украину? Думаю, часть Европы отступит, а часть — ну, вы понимаете. Великобритания — главный преступник. Они будут давить снова и снова, чтобы расширить конфликт. Думаю, Германия переосмыслила свои взгляды. А Франция, похоже, так же активно вовлечена, как и Великобритания», — отметил он.
При этом аналитик выразил уверенность, что действия европейцев не застанут россиян врасплох.
«Думаю, Россия готова к такого рода непредвиденным обстоятельствам», — заключил Джонсон.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.