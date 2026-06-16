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Вэнс: Трамп может до 19 июня опубликовать меморандум о взаимопонимании с Ираном

Вице-президент США отметил, что американский лидер может решить обнародовать соглашение раньше.

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может опубликовать текст меморандума о взаимопонимании с Ираном до 19 июня. Об этом 15 июня заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Президент заявил, что соглашение будет представлено в пятницу. Он может решить опубликовать соглашение раньше, но официальная церемония будет в пятницу, и в данный момент президент хочет опубликовать меморандум именно тогда», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. Торжественная церемония подписания документа, как планируется, пройдет в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

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