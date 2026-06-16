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Посольство России: Канада искажает факты о ситуации с Киево-Печерской лаврой

Власти Канады умышленно искажают факты о ситуации с Киево-Печерской лаврой. Об этом заявили в посольстве России в стране.

Власти Канады умышленно искажают факты о ситуации с Киево-Печерской лаврой. Об этом заявили в посольстве России в стране.

Там подчеркнули, что правительство Канады осведомлено о том, что комплекс Киево-Печерской лавры был повреждён ракетой, запущенной из украинской системы ПВО Patriot.

«Мы вновь вынуждены отметить, что правительство Канады намеренно распространяет ложную информацию среди общественности», — сообщили в дипмиссии.

Ранее на звучащие на Западе заявления о ситуации с Киево-Печерской лаврой отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала их фейком.

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