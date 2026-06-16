Вэнс заявил, что Иран не получит денег от США

«В договоренности говорится, что они не получат ни копейки американских денег. В договоренности также говорится, что если иранцы [будут выполнять условия сделки], если будут смягчены санкции, если иранцы интегрируются в мировую экономику, мы предложим другим странам — не США — инвестировать в их страну. Но это возможно только при условии соблюдения договоренности», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.