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В Саратовской области объявили беспилотную опасность

В Саратовской области объявили угрозу атаки беспилотников.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 16 июн — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Саратовской области, говорится в сообщении, поступившем жителям от системы РСЧС.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Саратовской области!» — говорится в смс-сообщении.

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