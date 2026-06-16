В Саратовской области объявили беспилотную опасность

САРАТОВ, 16 июн — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Саратовской области, говорится в сообщении, поступившем жителям от системы РСЧС.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Саратовской области!» — говорится в смс-сообщении.
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