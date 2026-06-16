Вэнс: США могут возобновить удары по Ирану при нарушении договоренностей

«Это может быть», — ответил он в эфире телеканала Fox News на вопрос, возможны ли такие шаги со стороны США. «Это может означать возвращение блокады. Это может означать многое», — добавил Вэнс, имея в виду действия американской стороны в этом случае. «Все козыри у нас. И если они (Иран — прим. ТАСС) не будут соблюдать договоренности, мы решим, что предпринять», — сказал он.