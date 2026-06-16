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Еврокомиссар Кос: ЕС ограничит право вето для новых стран — участниц блока

Европейский союз хочет ограничить право вето для новых стран — участниц объединения. Об этом сообщила член Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос.

Европейский союз хочет ограничить право вето для новых стран — участниц объединения. Об этом сообщила член Еврокомиссии по вопросам расширения Марта Кос.

По её словам, которые приводит издание Politico, предполагается, что эти защитные механизмы «будут больно кусать» страны, которые нарушают правила.

«Если новое государство-член будет соблюдать правила, ничего не случится», — сказала еврокомиссар.

В начале июня глава правительства Венгрии Петер Мадьяр выступил против отказа от права вето в Евросоюзе.

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