Специалист Бондарь: срывать цветы с клумбы без разрешения собственника нельзя

«Если кусты растут за забором частного дома, это признаётся личной собственностью, а действия нарушителя могут подпадать под мелкое хищение по статье 7.27 КоАП России. Срывать цветы без разрешения собственника нельзя ни при каких обстоятельствах. Единственным исключением могут быть дикорастущие полевые цветы на землях общего пользования, например на обычном лугу вне природоохранных зон, но только если они не относятся к редким видам», — заключил эксперт.