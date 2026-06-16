Специалист Бондарь: срывать цветы с клумбы без разрешения собственника нельзя

Городские парки, скверы, прогулочные зоны и клумбы вдоль дорог, как правило, создаются на бюджетные средства, и срывать цветы там нельзя. Газоны и палисадники возле многоквартирных домов тоже результат чужого труда — управляющих организаций или собственников по решению собрания.
Об этом предупредил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Отдельного внимания заслуживают государственные заповедники, заказники и национальные парки, где природа охраняется государством. Наконец, дикорастущие или высаженные растения на чужих дачных участках и коммерческих территориях трогать запрещено. Стоит помнить, что виды из Красной книги России или её региональных аналогов нельзя срывать ни при каких обстоятельствах», — пояснил эксперт.
Отмечается, что наказание во многом зависит от того, где именно росло растение и на какую сумму оценят ущерб.
«На городских улицах и в скверах поступок могут расценить как повреждение зелёных насаждений. В заповедниках и национальных парках начинает действовать статья 8.39 Кодекса об административных правонарушениях России. Гражданину за такой проступок грозит взыскание в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, причём у него могут забрать инструменты, которыми срезались растения», — предупредил Бондарь.
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Если же под руку попалось редкое растение, занесённое в Красную книгу, ответственность наступает по статье 8.35 КоАП России, заявил специалист.
«Вероятно, что, кроме штрафа, придётся выплачивать компенсацию за сорванные с чужой клумбы цветы. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса России, любой вред, причинённый имуществу гражданина или организации, должен быть возмещён в полном объёме тем человеком, который этот вред нанёс. Пострадавшая сторона может потребовать через суд или в добровольном порядке стоимость самих уничтоженных саженцев, а также расходы на оплату труда садовников для восстановления прежнего вида участка», — заявил собеседник RT.
Он напомнил, что владельцы домов в частном секторе также имеют право защищать свои посадки.
«Если кусты растут за забором частного дома, это признаётся личной собственностью, а действия нарушителя могут подпадать под мелкое хищение по статье 7.27 КоАП России. Срывать цветы без разрешения собственника нельзя ни при каких обстоятельствах. Единственным исключением могут быть дикорастущие полевые цветы на землях общего пользования, например на обычном лугу вне природоохранных зон, но только если они не относятся к редким видам», — заключил эксперт.
Ранее руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области юрист Александр Хаминский в беседе с RT разъяснил, что грозит гражданам за сорванную сирень.