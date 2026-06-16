РФ одержала победу в десятилетнем споре с Украиной: в МИД отреагировали на решение международного арбитража

По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад до сих пор не может смириться с существованием России как независимой державы. Он подчеркнул, что страна уже давно является самостоятельной цивилизационной единицей. При этом западные политики «и 200, и 100 лет назад» не могли это признать. Такая антироссийская тенденция сохраняется до сих пор. Сергей Лавров также предупредил, что Запад формирует общеевропейскую группировку для нападения на РФ.