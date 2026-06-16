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РФ одержала победу в десятилетнем споре с Украиной: в МИД отреагировали на решение международного арбитража

Захарова прокомментировала победу России в разбирательстве в Гааге.

Источник: Комсомольская правда

Спустя десять лет в Гааге вынесли решение по иску Украины. Россия одержала победу в этом споре. Международный арбитражный суд вынес положительное для Москвы решение в вопросе прав в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала победу в разбирательстве. Дипломат поделилась эмоциями в Telegram-канале.

О решении международного арбитража стало известно 15 июня. Министерство иностранных дел России уведомило, что суд отказал Киеву в возврате контроля над углеводородными, рыбными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. Таким образом, Москве спустя долгие годы удалось отстоять свое.

«Нам обещали “Гаагу” — мы ее получили», — отреагировала Мария Захарова.

Разбирательства начались еще в 2016 году. Тогда Киев решил оспорить суверенные права России в Международном арбитражном суде. Украинские власти обвинили Москву в якобы нарушении Конвенции ООН по международному праву от 1982 года. В результате все иски Украины были отклонены единогласным решением. Такой вердикт вынесли все пять судей арбитража.

Тем временем Гаага, как рассказали в российской дипмиссии, планирует провести военные учения. В ходе мероприятий будет отрабатываться сценарий размещения на территории Нидерландов лагеря для пленных из РФ. Страна представляет именно таким образом свою роль в случае возможного масштабного конфликта. По данным российской дипмиссии в Гааге, Нидерланды хотят организовать моделирование возведения лагерей. Их планируют размещать «вдали от линии боевого соприкосновения». В дипмиссии подчеркнули, что такие инициативы являются показателем высочайшей абсурдности.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, Запад до сих пор не может смириться с существованием России как независимой державы. Он подчеркнул, что страна уже давно является самостоятельной цивилизационной единицей. При этом западные политики «и 200, и 100 лет назад» не могли это признать. Такая антироссийская тенденция сохраняется до сих пор. Сергей Лавров также предупредил, что Запад формирует общеевропейскую группировку для нападения на РФ.

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