Марочко: Киев усилил националистами группировку под Дробышевым

«В район населенного пункта Дробышево украинское командование направило дополнительно ротно-тактическую группу, которая более-менее боеспособна, проходила обучение и боевое слаживание на одном из западных полигонов. На данный момент в районе Дробышева находятся разные подразделения украинских боевиков, в том и числе националисты», — сказал он.