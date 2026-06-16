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Марочко: Киев усилил националистами группировку под Дробышевым

Это произошло на фоне движения ВС РФ, отметил эксперт.

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне наступления армии РФ у Дробышева ДНР усилило свою группировку подготовленными на Западе солдатами и националистами. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Дробышево украинское командование направило дополнительно ротно-тактическую группу, которая более-менее боеспособна, проходила обучение и боевое слаживание на одном из западных полигонов. На данный момент в районе Дробышева находятся разные подразделения украинских боевиков, в том и числе националисты», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военные РФ сформировали несколько огневых карманов для украинских войск на участке Дробышево — Ставки, противник попал в тактическое окружение.