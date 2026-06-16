Марочко: Киев усилил националистами группировку под Дробышевым

ЛУГАНСК, 16 июня. /ТАСС/. Командование ВСУ на фоне наступления армии РФ у Дробышева ДНР усилило свою группировку подготовленными на Западе солдатами и националистами. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В район населенного пункта Дробышево украинское командование направило дополнительно ротно-тактическую группу, которая более-менее боеспособна, проходила обучение и боевое слаживание на одном из западных полигонов. На данный момент в районе Дробышева находятся разные подразделения украинских боевиков, в том и числе националисты», — сказал он.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военные РФ сформировали несколько огневых карманов для украинских войск на участке Дробышево — Ставки, противник попал в тактическое окружение.