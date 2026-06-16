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Командир Грунис: боевики ВСУ смешиваются с мирными жителями в Константиновке

Военнослужащие Вооружённых сил Украины переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с мирными жителями в Константиновке в ДНР.

Военнослужащие Вооружённых сил Украины переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с мирными жителями в Константиновке в ДНР.

Об этом РИА Новости сообщил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки российских войск «Юг» Антон Грунис.

«Основной проблемой остаётся наличие в городе гражданского населения, так как военнослужащие ВСУ смешиваются с ними, переодеваются в гражданскую одежду…» — сказал он.

Ранее боец ВС России с позывным Прохладный сообщил, что украинские военные прикрываются мирными жителями в Константиновке.