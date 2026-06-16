Командир Грунис: боевики ВСУ смешиваются с мирными жителями в Константиновке

Военнослужащие Вооружённых сил Украины переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с мирными жителями в Константиновке в ДНР.
Об этом РИА Новости сообщил командир 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки российских войск «Юг» Антон Грунис.
«Основной проблемой остаётся наличие в городе гражданского населения, так как военнослужащие ВСУ смешиваются с ними, переодеваются в гражданскую одежду…» — сказал он.
Ранее боец ВС России с позывным Прохладный сообщил, что украинские военные прикрываются мирными жителями в Константиновке.