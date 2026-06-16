Михаил Котюков: с задачей достойно провести форум «Россия — спортивная держава» мы справимся

«Красноярск отмечает в 2028 году 400-летний юбилей, и мы уже готовим город к проведению крупных мероприятий. В 2019 году столица края принимала Всемирную зимнюю Универсиаду — её наследие активно функционирует и будет задействовано в работе форума. Не сомневаюсь, что с задачей достойно провести форум “Россия — спортивная держава” мы справимся и представим Красноярск как современную площадку для выработки адекватных мер реагирования в сегодняшней ситуации», — поделился Михаил Котюков.