Михаил Котюков: с задачей достойно провести форум «Россия — спортивная держава» мы справимся

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край примет Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» с 21 по 23 октября 2026 года. Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета форума, на котором выступил губернатор края Михаил Котюков.
«Предъюбилейный форум состоится уже совсем скоро в Красноярском крае — регион нам известный, уважаемый и богатый спортивными традициями, опытом организации международных мероприятий: и Универсиады, и ежегодных международных турниров. “Россия — спортивная держава” — значимое событие спортивной жизни и страны, и мира, которое традиционно привлекает внимание всех специалистов. Уверены, что, как и в прошлые годы, мероприятие пройдёт на высшем уровне», — сказал в ходе выступления Дмитрий Чернышенко.
Советник Президента РФ Антон Кобяков отметил, что форум уже давно вышел за пределы страны, стал одним из ключевых международных спортивно-деловых событий и расширил присутствие иностранных участников. Только в прошлом году в его работе приняли участие представители 58 стран.
«РСД на текущий момент стал единственной площадкой для обсуждения актуальных международных спортивных вопросов и поиска способов скорейшего возвращения наших атлетов на мировую спортивную арену. “Россия — спортивная держава” будет одним из первых глобальных форумов после сессии МОК. В этой связи форум в Красноярске станет важной площадкой как для реагирования на возможные решения, так и для презентации мировому спорту российского опыта по данной повестке», — подчеркнул Антон Кобяков.
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о ходе подготовки к проведению форума.
«После детальной проработки мы остановились на Красноярском крае. Регион обладает современной спортивной инфраструктурой и большим опытом проведения крупных соревнований федерального и международного уровня. Красноярск неоднократно подтверждал готовность принимать масштабные спортивные мероприятия и обеспечивать высокий уровень их организации», — заявил глава ведомства.
Михаил Дегтярёв подчеркнул, что оператором форума выступит фонд «Росконгресс» — это обеспечит преемственность в подготовке форума и его интеграцию в линейку крупнейших деловых и общественных мероприятий страны. Отдельное внимание уделят содержательной части мероприятия и международной повестке. Концепция уже формируется. В центре внимания — государственная политика в сфере спорта, международное сотрудничество, спортивная дипломатия и доступность массового спорта. Ожидается участие представителей более чем 100 государств.
Михаил Котюков отметил опыт региона в проведении масштабных конгрессно-выставочных мероприятий, а также готовность к проведению РСД.
«Красноярск отмечает в 2028 году 400-летний юбилей, и мы уже готовим город к проведению крупных мероприятий. В 2019 году столица края принимала Всемирную зимнюю Универсиаду — её наследие активно функционирует и будет задействовано в работе форума. Не сомневаюсь, что с задачей достойно провести форум “Россия — спортивная держава” мы справимся и представим Красноярск как современную площадку для выработки адекватных мер реагирования в сегодняшней ситуации», — поделился Михаил Котюков.
Глава региона добавил: в преддверии форума этим летом в Национальном центре «Россия» на Енисее, созданном по поручению Президента РФ Владимира Путина, пройдёт серия открытых лекций от известных спортсменов и олимпийских чемпионов. Она получит название «Россия — спортивная держава» и будет нацелена на продвижение форума.
Пригласительная кампания форума стартовала 5 июня на ПМЭФ. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте.