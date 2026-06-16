Парламент Швеции разрешил лишать мигрантов ВНЖ за ненадлежащее поведение

Закон распространяется на всех мигрантов, в том числе получивших вид на жительство до принятия документа. Инициативу продвигал министр миграции Йохан Форсселл. Он отмечал, что «тот, кто не прилагает усилий, чтобы поступать правильно, не должен рассчитывать на то, что останется в стране». Reuters уточняет, что инициатива является частью более широкого ужесточения иммиграционных правил, введенных правительством Швеции и поддерживающей его националистической партией «Шведские демократы».