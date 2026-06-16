ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Бойцы 4-й бригады российской группировки войск «Южная» активно помогают мирным жителям, оставшимся в Константиновке, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты полка 1194 группировки с позывным Мерчанд.
«Были пожилая женщина и пожилой мужчина, и мы давали им еду, медикаменты. Каждый день это все им отправлялось … То есть про них никто не забывает», — командир роты с позывным Мерчанд.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город являлся, по сути, логистическим центром, через который происходило основное снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска.