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Путин продлил до октября указ о порядке оплаты российского газа иностранцами

Иностранцы смогут оплачивать газ России в рублях не только через Газпромбанк до 1 октября 2026 года. Соответствующий указ продлил глава российского государства Владимир Путин.

Иностранцы смогут оплачивать газ России в рублях не только через Газпромбанк до 1 октября 2026 года. Соответствующий указ продлил глава российского государства Владимир Путин.

Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов. Ранее срок указа истекал 1 июля.

В начале июня в газовой компании SPP заявили, что Словакия потеряет сотни миллионов евро из-за отказа от российского газа.

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