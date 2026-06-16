Путин продлил до октября указ о порядке оплаты российского газа иностранцами

Иностранцы смогут оплачивать газ России в рублях не только через Газпромбанк до 1 октября 2026 года. Соответствующий указ продлил глава российского государства Владимир Путин.
Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов. Ранее срок указа истекал 1 июля.
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