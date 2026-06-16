ВСУ смешиваются с мирными жителями в Константиновке, рассказал генерал

«ВСУ делает большой расчет на беспилотные системы, и совсем забыли про пехоту. А у России пехота на данный момент на порядок сильнее, и в зоне СВО они проявляют каждый день такие чудеса героизма, что не успеваем все фиксировать», — подытожил Грунис.