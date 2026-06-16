Соскин заявил, что защита Киева проламывается под натиском Армии России

«Видите, сбылся сценарий. Причём в таком очень плохом виде, даже хуже, чем можно было предположить. По Днепропетровску и Харькову прилетели тяжелейшие удары. И, конечно, удар по Киеву был сильнейший и очень символичный. Защита Киева проламывается. Поэтому вещи собирайте и бегите, пока не поздно, потому что это всё не закончится добром», — заявил Соскин.