Соскин заявил, что защита Киева проламывается под натиском Армии России

«Видите, сбылся сценарий. Причём в таком очень плохом виде, даже хуже, чем можно было предположить. По Днепропетровску и Харькову прилетели тяжелейшие удары. И, конечно, удар по Киеву был сильнейший и очень символичный. Защита Киева проламывается. Поэтому вещи собирайте и бегите, пока не поздно, потому что это всё не закончится добром», — заявил Соскин.
Ранее Министерство обороны России официально сообщило, что войска нанесли ответный массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. В ведомстве отметили, что все намеченные цели были поражены.
Ранее в ходе онлайн-заседания Совета ЕС по иностранным делам глава МИД Украины Андрей Сибига поделился информацией о последствиях ночного российского удара. В связи с этим он обратился к европейским коллегам с предложением разработать и внедрить единую противобаллистическую оборону для всей Европы, назвав её «европейским противобаллистическим щитом».
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.