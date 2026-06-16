В ХАМАС предложили провести межпалестинские переговоры в Москве

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия могла бы собрать различные конкурирующие палестинские движения в Москве, чтобы они выработали единую позицию и договорились о примирении между собой, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук, отвечая на вопрос о новом раунде межпалестинских переговоров.
«Россия успешно собирала за одним столом все палестинские силы и помогала выработать документы, приемлемые для большинства фракции, однако Израиль препятствовал их практической реализации… Этот российский опыт может быть востребован и в будущем», — сказал собеседник агентства.
Он указал, что Россия могла бы предложить палестинским фракциям провести встречу в Москве, «но для достижения результатов потребуется более сильная воля к достижению единства со стороны палестинцев».
Считается, что разобщенность палестинских политических сил препятствует, в том числе, продвижению урегулирования с Израилем. Наиболее остро стоит вопрос об отношениях между доминирующем на западном берегу Иордана движением ФАТХ и движением ХАМАС, которое по-прежнему частично контролирует сектор Газа. В настоящее время ХАМАС обсуждает с другими палестинскими фракциями реализацию второго этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.