Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХАМАС предложили провести межпалестинские переговоры в Москве

ХАМАС хочет, чтобы Россия помогла палестинским фракциям договориться между собой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Россия могла бы собрать различные конкурирующие палестинские движения в Москве, чтобы они выработали единую позицию и договорились о примирении между собой, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук, отвечая на вопрос о новом раунде межпалестинских переговоров.

«Россия успешно собирала за одним столом все палестинские силы и помогала выработать документы, приемлемые для большинства фракции, однако Израиль препятствовал их практической реализации… Этот российский опыт может быть востребован и в будущем», — сказал собеседник агентства.

Он указал, что Россия могла бы предложить палестинским фракциям провести встречу в Москве, «но для достижения результатов потребуется более сильная воля к достижению единства со стороны палестинцев».

Считается, что разобщенность палестинских политических сил препятствует, в том числе, продвижению урегулирования с Израилем. Наиболее остро стоит вопрос об отношениях между доминирующем на западном берегу Иордана движением ФАТХ и движением ХАМАС, которое по-прежнему частично контролирует сектор Газа. В настоящее время ХАМАС обсуждает с другими палестинскими фракциями реализацию второго этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше