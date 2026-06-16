Специалист Пшеничникова: лучше не оставлять посылки в общем коридоре у квартиры

Для многоквартирных домов действует постановление правительства России № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Эти правила прямо запрещают размещать на путях эвакуации (лестничные клетки, поэтажные коридоры, тамбуры, лифтовые холлы) любые предметы, которые могут затруднить эвакуацию людей при пожаре.
Об этом напомнила в беседе с RT старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.
«МЧС в своих разъяснениях неоднократно подчёркивало, что коридоры и лестницы предназначены для эвакуации, а не для хранения личных вещей. С точки зрения закона посылка, оставленная в общем коридоре или на лестничной площадке, рассматривается как “вещь/имущество” на пути эвакуации. Если она сужает проход, мешает свободному открыванию дверей или создаёт препятствие для движения людей и пожарных, это уже нарушение противопожарных правил», — пояснила собеседница RT.
В ряде официальных разъяснений прямо говорится, что хранение любых личных вещей в подъездах и тамбурах запрещено именно по мотивам пожарной безопасности и может повлечь штраф по статье 20.4 КоАП России, напомнила она.
«Юридически безопасным вариантом является передача посылки лично адресату либо оставление в почтовом отделении или пункте выдачи, а не в общем коридоре у квартиры. Кратковременное оставление коробки в обывательском смысле под дверью формально тоже подпадает под запрет, но на практике оценка идёт по двум критериям: загромождён ли путь эвакуации и есть ли реальная помеха для прохода», — подчеркнула специалист.
Однако до тех пор, пока нормативы минимальной ширины не нарушены (не менее 0,8 м для выхода и 1 м для коридора, если иное не установлено законом или проектной документацией), спорные ситуации обычно решаются с учётом фактических обстоятельств, но риски претензий МЧС и управляющей компании всё равно остаются, заключила эксперт.
Ранее россиянам объяснили, можно ли в общем коридоре поставить ящик для посылок.