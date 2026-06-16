Специалист Пшеничникова: лучше не оставлять посылки в общем коридоре у квартиры

«МЧС в своих разъяснениях неоднократно подчёркивало, что коридоры и лестницы предназначены для эвакуации, а не для хранения личных вещей. С точки зрения закона посылка, оставленная в общем коридоре или на лестничной площадке, рассматривается как “вещь/имущество” на пути эвакуации. Если она сужает проход, мешает свободному открыванию дверей или создаёт препятствие для движения людей и пожарных, это уже нарушение противопожарных правил», — пояснила собеседница RT.