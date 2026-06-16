Спикер заксобрания Приморья осмотрел строящийся на грант парк в Чугуевке

«Сегодня мы видим конкретный, зримый результат работы. Создание современного парка “Молодежный” и новой детской площадки на улице Дзержинского — это не просто благоустройство территории. Это в первую очередь создание новых точек притяжения для жителей Чугуевки, особенно для наших детей и молодежи. Мы возвращаем людям общественные пространства, где можно с комфортом проводить время, заниматься спортом и общаться. Это прямой ответ на запросы граждан», — приводятся слова Волошко в сообщении.