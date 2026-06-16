США раскрыли расходы на создание биолабораторий на Украине

Затраты на диагностическое оборудование в Закарпатской области превысили $1,92 млн, а инвестиции в Херсонскую диагностическую лабораторию — около $1,72 млн, в то время как в Херсонский областной лабораторный центр США инвестировали более $2,1 млн.