МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США инвестировало более $11 млн в проектирование, строительство и оборудование биологических лабораторий в регионах Украины, выяснил ТАСС, изучив рассекреченные документы Национальной разведки США.
По этим данным, главным подрядчиком выступала американская компания Black & Veatch. Согласно сметам, стоимость Центральной референс-лаборатории при Украинском научно-исследовательском противочумном институте составила около $3,49 млн. Из них более $2 млн пошло на лабораторное оборудование.
Затраты на диагностическое оборудование в Закарпатской области превысили $1,92 млн, а инвестиции в Херсонскую диагностическую лабораторию — около $1,72 млн, в то время как в Херсонский областной лабораторный центр США инвестировали более $2,1 млн.
Финансирование осуществлялось в рамках программ технической помощи, где донором выступало американское оборонное ведомство, а бенефициаром — Министерство здравоохранения Украины.